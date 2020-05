Polizei Köln

POL-K: 200513-6-K Polizeibekannte nach Einbruch in Kiosk festgenommen

Köln (ots)

Dank des guten Alarmsystems eines Kioskinhabers (44) hat die Polizei Köln in der Innenstadt am frühen Mittwochmorgen (13. Mai) zwei bereits einschlägig polizeibekannte Einbrecher (44, 45) vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, kurz zuvor die Scheibe eines Kiosks eingeschlagen und Bargeld sowie Zigaretten aus dem Büdchen gestohlen zu haben. Alarmierte Polizisten nahmen beide Beschuldigte noch am Tatort fest. Noch heute muss sich der 45-Jährige vor dem Haftrichter verantworten.

Über sein mit der Alarmanlage des Kiosks verbundenes Smartphone erhielt der 44-Jährige gegen 1 Uhr die Einbruchswarnung. Umgehend schaute er sich über die verbundenen Kameras die Livebilder aus seinen Verkaufsräumen an. Diese zeigten einen Einbrecher, der sich offenbar gewaltsam Zutritt zu dem Kiosk an der Bismarckstraße verschafft hatte und gerade die Kasse öffnete. Folgerichtig alarmierte der Geschädigte über die Notrufnummer "110" umgehend die Polizei.

Am Einsatzort nahmen die Polizisten einen Täter (44) vorläufig fest, der sich noch vor dem Verkaufsraum aufhielt. Seinen Komplizen (45) stellten die Beamten auf einem Baugerüst, das an dem betroffenen Haus angebracht ist - Festnahme. Offenbar wollte er über dieses Gerüst flüchten. In den Taschen des 45-Jährigen fanden die Einsatzkräfte Bargeld, welches er nach derzeitigem Sachstand aus der Kasse gestohlen hatte. (he)

