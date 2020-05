Polizei Köln

POL-K: 200513-5-K Anwohner stört Automatenknacker und alarmiert die Polizei

Köln (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner (47) hat in der Nacht zu Mittwoch (13. Mai) im Stadtteil Müngersdorf drei Automatenknacker bemerkt und aus seiner Wohnung angesprochen. Als die etwa 20 bis 30 Jahre alten Tatverdächtigen flüchteten, alarmierte der Zeuge die Polizei. Während der Tatausführung sollen die Männer einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Einer von ihnen trug zudem ein Cappy, sein Komplize hatte die Kapuze über den Kopf gezogen.

Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 71, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Gegen 2.15 Uhr hörte der 47-Jährige auf der Vitalisstraße laute Schlaggeräusche. Er gab später zu Protokoll, dass er aus dem Fenster geschaut und auf der Straße drei Männer mit Hämmern gesehen habe. Er habe die Verdächtigen umgehend angesprochen. Daraufhin seien sie weggerannt und hätten dann ihre Flucht mit einem dunklen Kleinwagen fortgesetzt.

Polizisten fanden an einem am Tatort installierten Geldautomaten Hebel- und Schlagmarken. Nach derzeitigem Sachstand hatten die Täter mit grober Gewalt versucht, den Geldbehälter des Automaten zu knacken.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Köln dauern an. (he)

