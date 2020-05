Polizei Köln

POL-K: 200513-4-K Radfahrer bei Frontalcrash nach Überholmanöver schwer verletzt

Köln (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag (12. Mai) hat sich in der Kölner Innenstadt ein Fahrradfahrer (23) infolge seines Zusammenpralls mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer (32) schwere Verletzungen zugezogen. Der nach der Kollision gegen 14.40 Uhr zeitweise Bewusstlose verblieb zur Beobachtung im Krankenhaus. Ambulant musste dort auch sein Unfallgegner behandelt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der 23-Jährige auf seinem Giant-Rad von der Südseite der Deutzer Brücke kommend zuvor den Heumarkt erreicht. Vor dem dortigen Hotel hatte er an einer roten Ampel gewartet, um dann beim Phasenwechsel auf Grün loszufahren. Der kombinierte Geh-/Radweg im Verlauf der Pipinstraße ist in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Laut Angaben einer Radlerin (28), die vor der gleichen Ampel gewartet hatte, beschleunigte der 23-Jährige dann sehr stark, um sie zu überholen. Gleichzeitig kam ihnen auf dem Radweg der abschüssigen Pipinstraße der E-Bike-Fahrer entgegen. Dieser gab später gegenüber den aufnehmenden Polizisten an, der Jüngere sei plötzlich hinter einem Baum hervorgeschossen, nachdem er zuvor eine andere Radfahrerin überholt habe. Er habe nicht mehr ausweichen können, teilte der Velo-Fahrer den Beamten weiterhin mit. Nach dem Crash auf Höhe der kleinen Seitenstraße Vor Sankt Martin wurden die beiden am Boden Liegenden von zwei Rettungswagenbesatzungen vor Ort erstversorgt und dann in die Klinik gefahren. Hinweise auf vorherigen Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum lagen nicht vor. Gegen 15.10 Uhr war der Einsatz beendet.

Bereits gegen 10.50 Uhr hatte eine Radfahrerin (32) bei einem Unfall mit dem Pkw Ford eines 70-jährigen Kölners in Neuehrenfeld schwere Verletzungen davongetragen. Beide Beteiligten waren in Höhe eines Discounter-Parkplatzes auf der Subbelrather Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs gewesen. Die 32-Jährige teilte den Polizisten mit, der Senior sei mit seinem Wagen plötzlich auf den von ihr genutzten Radstreifen gefahren und habe sie mit dem rechten Außenspiegel berührt. Demgegenüber gab der 70-Jährige an, die Radlerin sei ihrerseits vom Radweg abgekommen und habe auf dem Fahrstreifen sein Auto berührt. Aufgrund ihrer bei dem folgenden Sturz erlittenen Rückenverletzungen muss sie zunächst im Krankenhaus verbleiben. (cg)

