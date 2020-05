Polizei Köln

POL-K: 200513-3-K Sechs Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Köln (ots)

Am Mittwochmorgen (13. Mai) sind in Köln-Höhenhaus bei einem Verkehrsunfall mit fünf Pkw insgesamt sechs Fahrzeuginsassen verletzt worden, zwei davon schwer. Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste der Dünnwalder Kommunalweg zwischen der B 8 und "Am Flachsrosterweg" für knapp sieben Stunden gesperrt werden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein Ford-Fahrer (19, Beifahrer: 22) gegen 8.20 Uhr in Richtung Stammheim gefahren, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Unterführung auf die Fahrbahn der Gegenrichtung fuhr. Eine ihm dort entgegenkommende Renault-Fahrerin (46 mit ihrem Sohn 9) wich ihm aus, stieß jedoch infolgedessen mit zwei hinter dem Ford in Richtung Stammheim fahrenden Autos (beides Audi; Fahrer 60 und 21 Jahre alt) zusammen und prallte in die Schutzplanke. Der 19-jährige Ford-Fahrer stieß mutmaßlich zeitgleich mit einem ihm entgegenkommenden Hyundai (Fahrerin 43) und der Leitschutzplanke zusammen.

Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen und seinen Beifahrer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die 46-Jährige, ihr Sohn, die 43-jährige Hyundai-Fahrerin und der 60-jährige Audi-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 21-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell