Polizei Köln

POL-K: 200513-2-K Verdacht eines Tötungsdelikts gegenüber des Aachener Weihers - dritter Beschuldigter festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12. Mai Ziffer 4

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat am Dienstag (12. Mai) einen dritten wegen Totschlags Beschuldigten (23) festgenommen. Der mit Haftbefehl gesuchte Mann stellte sich am Dienstagabend der Polizei. Er steht, wie zwei weitere 24-Jährige, im dringenden Verdacht, am 7. März an der Tötung eines 26 Jahre alten Mannes gegenüber des Aachener Weihers beteiligt gewesen zu sein. Er ist noch gestern einem Haftrichter vorgeführt worden und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Mordkommission zur Aufklärung der Hintergründe und den genauen Tatumstände dauern weiter an. (as)

