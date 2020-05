Polizei Köln

POL-K: 200513-1-K/BAB Audi-Fahrer nach Unfall auf B42 in Klinik - schwerverletzt

Köln (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (13. Mai) ist ein Audi-Fahrer (28) auf der B42, kurz hinter dem Tunnel Oberdollendorf in Fahrtrichtung Köln, bei einem Verkehrsunfall schwerverletzt worden. Nach Aussage von Augenzeugen fuhr der Audi um kurz nach 7 Uhr auf der mittleren von drei Fahrspuren, scherte plötzlich nach links aus und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Ersten Ermittlungen zufolge war außer dem Audi des 28-Jährigen kein weiteres Fahrzeug an dem Verkehrsunfall beteiligt. Rettungskräfte brachten ihn mit schwersten Verletzungen in die Klinik. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

