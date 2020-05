Polizei Köln

POL-K: 200512-5-K Sprinter-Fahrer missachtet gelbes Blinklicht - mehrere Verletzte

Köln (ots)

Am Montagvormittag (11. Mai) hat der Fahrer (24) eines Mercedes Sprinter auf der Kreuzung Frankfurter Straße/Nohlenweg in Köln-Höhenberg die Vorfahrtsregelung missachtet - mit verheerenden Folgen. Nach der Kollision mit einem Fiesta, der infolgedessen gegen einen VW im Gegenverkehr geschleudert wurde, waren neben drei Streifenwagen insgesamt sechs Rettungswagen im Einsatz.

Gegen 10.45 Uhr war der 24-Jährige mit seinem Kleintransporter auf dem Nohlenweg in Richtung Vingster Ring unterwegs gewesen. An der Kreuzung Frankfurter Straße war zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage ausgefallen. Die Vorfahrtregelung wurde mit gelbem Blinklicht und der entsprechenden Beschilderung deutlich gemacht. Dessen ungeachtet fuhr der Bergisch Gladbacher mit seinem Kastenwagen in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig war der vorfahrtberechtigte Fiesta-Fahrer (34) mit seiner Beifahrerin (33) auf der Frankfurter Straße in Richtung Vingster Ring unterwegs gewesen. Der Sprinter traf den Fiesta hinten links, woraufhin der Kleinwagen völlig außer Kontrolle geriet und auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung schleuderte. Dort prallte der Ford nach circa 30 Metern frontal mit dem aus Ostheim entgegenkommenden VW einer 82-jährigen Kölnerin und deren Beifahrer (62) zusammen.

Die verletzten Fahrzeuginsassen wurden nach erstmedizinischer Versorgung vor Ort in Krankenhäuser gefahren. Die Fiesta-Beifahrerin musste stationär verbleiben. Während der Kleintransporter nur leicht beschädigt worden war, mussten die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw der anderen Beteiligten abgeschleppt werden. Die Polizei Köln entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam.

Gegen 13.50 Uhr konnten die örtlichen Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden. (cg)

