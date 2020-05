Polizei Köln

POL-K: 200512-4-K Verdacht eines Tötungsdelikts gegenüber des Aachener Weihers - weiterer Beschuldigter festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 18. März Ziffer 6

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat am Montag (11. Mai) im Rahmen der wegen Totschlags andauernden Ermittlungen einen weiteren Beschuldigten (24) festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, am 7. März an der Tötung eines 26 Jahre alten Mannes gegenüber des Aachener Weihers beteiligt gewesen zu sein. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Motivlage sowie die Frage, ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren, sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. (as)

