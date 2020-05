Polizei Köln

POL-K: 200512-2-K Schuss bei Auseinandersetzung unter Obdachlosen

Köln (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung unter drei Obdachlosen ist am Dienstagmorgen (12. Mai) in der Kölner Innenstadt ein Beteiligter (39) leicht verletzt worden. Während der Auseinandersetzung löste sich ein Schuss aus der mitgeführten Schreckschusspistole des 39-Jährigen. Verletzt wurde dadurch niemand.

Nach ersten Ermittlungen gerieten der Verletzte und zwei weitere Wohnungslose (35, 54) gegen 9 Uhr am Friesenplatz in einen Streit. Bei der daraus resultierenden Schlägerei soll der 39-Jährige nach seiner Waffe gegriffen haben. Dabei löste sich nach Zeugenangaben ein Schuss aus der Waffe. Einsatzkräfte stellten die Beteiligten noch in Tatortnähe. Rettungskräfte brachten den verletzten 39-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen die beiden anderen Männer mit zur Vernehmung zur Wache. Die Schreckschusswaffe stellten die Beamten sicher. Gegen die Männer ermittelt, das Kriminalkommissariat 51 unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. (mw)

