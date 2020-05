Polizei Köln

POL-K: 200512-1-K Radfahrer stößt gegen Autotür - Krankenhaus

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (11. Mai) ist ein Radfahrer (61) bei einem Verkehrsunfall in Köln-Niehl schwer verletzt worden. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich noch an der Unfallstelle um den Kölner und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen war der 61-Jährige gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Amsterdamer Straße in Richtung der Inneren Kanalstraße unterwegs. Kurz nachdem er die Ruhrorter Straße passiert hatte, soll sein Lenker nach derzeitigem Sachstand mit der geöffneten Tür eines geparkten Autos zusammengestoßen sein. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Der am Unfall beteiligte Mercedes war zwischen Bepflanzung und Gehweg geparkt und ragte etwa 40 Zentimeter auf den Radweg. Der 36 Jahre alte Autofahrer erklärte, dass er sein Kleinkind aus dem Fahrzeug heben wollte und deshalb die Autotür geöffnet hatte.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell