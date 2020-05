Polizei Köln

POL-K: 200511-5-K Störungsfreie Versammlungen am Montag

Köln (ots)

Die für den heutigen Nachmittag (11. Mai) angemeldeten Versammlungen in der Kölner Innenstadt verliefen störungsfrei. Da der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zwischen Versammlungsteilnehmern wie auch der Abstand zu Passanten und der Polizei eingehalten wurde, blieb es für die Polizei beim Schutz der Versammlungen.

Einsatzleiter Polizeidirektor Michael Tiemann zeigt sich zufrieden mit deren Verlauf. Insgesamt waren weniger als die jeweils angemeldeten 100 Personen erschienen: "Wenn Versammlungen, die nach all den Einschränkungen der vergangenen Wochen endlich wieder möglich sind, so wie heute ablaufen, dann begrüßen wir das sehr. Heute hat sich gezeigt, dass die Vorgaben der Coronaschutzverordnung nicht im Widerspruch zur freien Meinungsäußerung und zum Recht auf Versammlung stehen. Wir werden auch bei allen künftigen Versammlungen darauf achten, dass die Vorgaben des Infektionsschutzes eingehalten werden - so wie heute gesehen." (as)

