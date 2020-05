Polizei Köln

POL-K: 200511-4-K Sachbeschädigung an Moschee und Verwaltungsgebäude der DITIB - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (8./9. Mai) haben Unbekannte gegen 0.30 Uhr eine Moschee auf der Morsestraße in Köln-Merkenich sowie gegen 1.15 Uhr ein Verwaltungsgebäude der DITIB in Köln-Ehrenfeld auf der Subbelrather Straße mit Steinen beworfen. Der Staatsschutz der Polizei Köln sucht in beiden Fällen nach zwei mit Kapuzenpullovern bekleideten Männern. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. An dem Verwaltungsgebäude wurden mehrere Fensterscheiben und an der Moschee die Glasscheibe der Eingangstür beschädigt. (jk)

