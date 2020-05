POL-K: 200511-3-K Zeugensuche nach Sexualdelikt am Rudolfplatz - Fahndungsfotos

Polizei Köln

Mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung in der Kölner Innenstadt fahndet nun das Kriminalkommissariat 12 nach einem bislang unbekannten, mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der Mann ist verdächtig, in der Nacht auf den 18. April vor einem Restaurant an der Pilgrimstraße nahe dem Rudolfplatz eine Kölnerin vergewaltigt zu haben. Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des Abgebildeten machen können, werden dringend gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg)

