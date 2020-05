Polizei Köln

POL-K: 200511-2-K Junkie fährt 3er BMW ohne Führerschein - Polizist bei Kontrolle leicht verletzt

Köln (ots)

Bereits mehrfach war in Köln-Mülheim ein Betäubungsmittelkonsument (32) beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt worden. Am Sonntagmittag (10. Mai) trug ein ihn kontrollierender Polizist infolge eines spontanen Fluchtversuchs des 32-Jährigen leichte Verletzungen davon. An der Regentenstraße war die Streifenwagenbesatzung gegen 12.50 Uhr auf den BMW 320i mit Neusser Zulassung aufmerksam geworden. Mit laufendem Motor und mit eingeschalteter Warnblinkanlage stand der Sportwagen am Rand der Einbahnstraße - am Steuer der bereits einschlägig Bekannte. Auf dem Beifahrersitz saß dessen minderjährige Tochter (9). Von vorne näherten sich die beiden Beamten und forderten den Ertappten auf, den Motor auszuschalten. Als die Polizisten unmittelbar neben dem Fahrzeug standen, gab der Mann jedoch rückwärts Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei schlug sein rechter Außenspiegel gegen die Hand eines der Uniformierten, der hierdurch leichte Verletzungen erlitt. Im Streifenwagen nahmen die Polizisten die Verfolgung des rückwärts in Richtung Seidenstraße Flüchtenden auf. An der dortigen Kreuzung ließ der Drogenkonsument seine Tochter aussteigen, um anschließend mit quietschenden Reifen auf der Seidenstraße seine Flucht - entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung - zur Wallstraße fortzusetzen. Ein entgegenkommender Pkw musste ihm ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. An der Unterführung Höhe Wallstraße bog ein weiterer Verkehrsteilnehmer in die Seidenstraße ein, was den 32-Jährigen zu einer Vollbremsung und zum Aussteigen veranlasste. Zu Fuß spurtete er über die Wallstraße. An der Peter-Müller-Straße versuchte der Flüchtige noch vergeblich, sich hinter einem geparkten Auto zu verstecken. Als die Verfolger ihn stellten, sperrte er sich vehement gegen seine Fixierung. Auf der Polizeiwache wurde dem Mann, der einräumte, zuvor verschiedene Drogen konsumiert zu haben, eine Blutprobe entnommen. Ein Drogenvortest war entsprechend positiv verlaufen. Den BMW hatte er kürzlich gekauft, allerdings entgegen der Absprache mit der vorherigen Halterin nicht umgemeldet. Die Polizisten stellten den Wagen, den der Flüchtende mit offener Fahrertür und Schlüssel im Zündschloss an der Wallstraße hatte stehenlassen, sicher. In einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss der 32-Jährige sich wiederum verantworten. (cg)

