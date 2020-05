Polizei Köln

POL-K: 200511-1-K Mit Pistole bedroht und mehrere Schüsse abgefeuert - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Ein etwa 20 Jahre alter und ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter großer Mann hat am späten Sonntagabend (10. Mai) im Stadtteil Riehl einen Passanten (19) mit einer Pistole bedroht und mehrere Schüsse abgefeuert. Der Schütze soll eine schlanke Statur, schwarze Haare und auffallend hohe Wangenknochen haben. Er sprach Deutsch mit deutlichem Akzent und war zur Tatzeit mit einem schwarzen Oberteil bekleidet, auf dem eine Camouflage-Applikation aufgedruckt war. Seine Begleiter sprachen den Täter mit dem Namen "Carlos" an.

Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Täter und dem Geschehen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 54, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Kurz vor Mitternacht befand sich der 19-Jährige mit seinen zwei Freunden (17, 17) an der Stadtbahnhaltestelle auf der Amsterdamer Straße. Der Geschädigte gab zu Protokoll, dass er den späteren Täter angesprochen und nach einer Zigarette gefragt habe. Daraufhin sei es direkt zu einem Streit gekommen. Der Unbekannte, der von drei Männern begleitet wurde, soll dann eine Pistole gezogen und den Anzeigenerstatter bedroht haben. Zudem habe er ihm die Waffe an die Stirn gehalten. Als die Freunde des 19-Jährigen flüchteten, soll der Täter auf sie gezielt und mehrfach geschossen haben. Dann habe er auch noch einen Schuss auf den Geschädigten abgefeuert und ihm mit der Pistole auf den Rücken geschlagen.

Die Polizei Köln hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung, der Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nach derzeitigem Sachstand gehen die Kriminalbeamten davon aus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte.

Ein Begleiter des Gesuchten soll etwa 20 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und ebenfalls schlank sein. Er soll schwarze, lockige Haare mit blond gefärbten Spitzen haben. Zur Tatzeit habe er eine auffällig rote Jacke getragen. Die beiden anderen aus der Gruppe seien ebenfalls etwa 20 Jahre alt und schlank. (he)

