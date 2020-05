Polizei Köln

POL-K: 200508-2-K Pkw-Fahrer schlägt Fußgänger nieder - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Montagabend (4. Mai) soll ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Pkw-Fahrer in Köln-Ehrenfeld einen Fußgänger (38) niedergeschlagen und getreten haben. Zuvor soll der kräftige Mann mit rundem Gesicht und Stoppelbart gegen 23.30 Uhr absichtlich schnell auf den 38-Jährigen zugefahren sein, als dieser im Bereich Subbelrather Straße/Liebigstraße die Fahrbahn überquert hatte. Als der Fußgänger seinen Arm hob, um seinen Unmut über die Fahrweise des Unbekannten deutlich zu machen, habe der dunkelhaarige Fahrer gewendet und neben dem 38-Jährigen angehalten. Mit einer schwarzen Maske vor Mund und Nase sei der Gesuchte ausgestiegen und habe sein Gegenüber angegriffen. Anschließend flüchtete er mit dem dunklen Pkw in Richtung Ehrenfeldgürtel. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Niedergeschlagenen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Verkehrskommissariat 4 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

