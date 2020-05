Polizei Köln

POL-K: 200508-1-K Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (7. Mai) ist ein Motorradfahrer (20) in Köln-Rath-Heumar von einem VW (Fahrer: 40) erfasst und schwer verletzt worden. Der 40-Jährige ließ den jungen Kradfahrer auf der Straße liegend zurück und flüchtete. Dank eines aufmerksamen Taxi-Fahrers fasste ein Streifenteam den Unfallflüchtigen wenig später: er steht im Verdacht zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen zu sein. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Blutprobe, Strafanzeige.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der VW-Fahrer den Motorradfahrer gegen 17.30 Uhr beim Einfahren aus einer Grundstückseinfahrt auf der Rösrather Straße erfasst haben. Unfallzeugen schilderten, der 20-Jährige habe noch versucht auszuweichen, sei aber über die Motorhaube des VW auf den Gehweg geschleudert. Ein Taxifahrer machte ein nach dem Unfallflüchtigen fahndendes Streifenteam auf dem Rötgensweg auf den 40-Jährigen aufmerksam. Er hatte seinen Sharan abgestellt und war zu Fuß entlang des Rötgensweg unterwegs. Um zu vermeiden, dass er beim Anblick des Streifenwagens wegrennt, hielt der Zeuge ihn am Arm fest und übergab ihn an die Beamten. (as)

