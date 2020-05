Polizei Köln

POL-K: 200507-8-K/RBK Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Bergisch Gladbach

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagvormittag (7. Mai) hat ein Mann gegen 9 Uhr ein Ehepaar (w73, m76) in Bergisch Gladbach überfallen. Der Tatverdächtige verschaffte sich Zugang zu dem Haus im Stadtteil Hebborn und griff die beiden Rentner an. Der 76-Jährige wehrte sich so heftig gegen die Angriffe, worauf der Unbekannte flüchtete. Der Senior erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Er befindet sich zur Behandlung in einem Krankenhaus.

In der Nähe zum Tatort fand ein Zeuge wenig später einen älteren Mann (72) leblos hinter einem Pkw mit laufenden Motor. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Ermittler prüfen derzeit, ob es sich bei dem Toten um den Angreifer handelt. Dazu hat die Polizei Köln eine Mordkommission eingesetzt. Die Umstände des Ablebens sowie die Hintergründe der Tat und das Motiv sind derzeit noch unklar. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell