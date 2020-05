Polizei Köln

POL-K: 200507-7-K/LEV Achtung - Unfälle mit Zweiradfahrern häufen sich!

Köln (ots)

Steigende Außentemperaturen und mutmaßlich auch die sukzessive Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen führen derzeit zu einer höheren Verkehrsdichte auf den Straßen in Köln und Leverkusen. Und das macht sich naturgemäß leider auch im Unfallgeschehen bemerkbar. Prompt haben insbesondere Fahrrad-, Motorrad- und E-Scooter-Fahrer Unfallverletzungen erlitten. Aus noch unklarer Ursache fuhr am Mittwochmittag (6. Mai) in der Kaiserstraße in Porz eine Kölnerin (55) im Fiat Panda von hinten auf eine vorausfahrende Radlerin (53) auf. Diese trug infolge der Kollision in der "Zone 30" nahe der Kreuzung Humboldtstraße schwere Verletzungen davon und verblieb stationär in einer Klinik. In Leverkusen-Bürrig hatte an der Kreuzung Olof-Palme-Straße/Europaring bereits gegen 6.30 Uhr eine Velo-Fahrerin (55) die Vorfahrt eines von rechts kommenden Radfahrers (49) missachtet. Bei seinem dem Zusammenprall folgenden Sturz erlitt der Leverkusener schwere Kopfverletzungen. Ebenso stationär im Krankenhaus verbleiben muss ein 20-Jähriger Kölner, der alkoholisiert in der Nacht auf Donnerstag (7. Mai) mit seinem E-Scooter im Ortsteil Sülz unterwegs war. Gegen 1 Uhr verlor er aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Sülzgürtel die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und zog sich unter anderem eine Schlüsselbeinfraktur zu. Ein Atemalkoholtest ergab gut ein Promille. Einen offenen Bruch im linken Kniebereich erlitt kurz darauf der Fahrer (21) einer Kawasaki bei einem Alleinunfall in Leverkusen-Lützenkirchen. Gegen 1 45 Uhr verlor er in einer leichten Linkskurve der Straße In Holzhausen die Kontrolle über seine Maschine. Er touchierte und beschädigte infolgedessen zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Aufgrund eines Fahrfehlers und ebenfalls ohne Fremdeinwirkung verunfallte gegen 7.15 Uhr an der Leverkusener Straße in Köln-Flittard ein Radfahrer (35). Auf Höhe des Parkplatzes der Bayer-Werke hatte der Kölner beabsichtigt, von der Straße auf den Gehweg zu wechseln. Hierbei stürzte er über die Bordsteinkante und schlug mit dem Kopf auf. Ein eingesetzter Notarzt überwies den Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. (cg)

