Polizei Köln

POL-K: 200507-5-K Schussabgabe in Arztpraxis - Spezialeinheiten nehmen Tatverdächtige fest

Köln (ots)

Zwei Stunden nach Schüssen mit einer Schreckschusswaffe in einer Arztpraxis am Neumarkt haben Spezialkräfte der Polizei Köln am Donnerstagmittag (7. Mai) die Tatverdächtige (43) in ihrer nahegelegenen Innenstadtwohnung festgenommen. Sie leistete keinen Widerstand und blieb selbst unverletzt. Durch die Schüsse erlitten zwei Personen in der Psychotherapeutischen Praxis ein Knalltrauma.

Nach Zeugenaussagen soll die 43-Jährige gegen 10.30 Uhr die Waffe gezogen und mehrfach in Richtung Praxistheke geschossen haben. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Tatverdächtige wird derzeit von einem Arzt auf ihren Gesundheitszustand untersucht. (jk)

