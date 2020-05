Polizei Köln

POL-K: 200507-2-K Vier Tatverdächtige stellen sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 5. Mai - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4588177

Die Fahndung nach den vier Tatverdächtigen, die am 2. November vier andere Jugendliche in Köln-Klettenberg verprügelt haben sollen, wird hiermit zurückgenommen. Nach der Veröffentlichung der Fahndungsbilder haben sich die gesuchten Jugendlichen (14, 15, 15, 16) in Begleitung ihrer Eltern am Mittwochabend (6. Mai) bei der Kriminalwache in Köln-Kalk gestellt. Die Vernehmungen der Vier stehen noch aus. (cs)

