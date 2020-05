Polizei Köln

POL-K: 200507-1-LEV Maskierter überfallt Tankstelle in Leverkusen-Wiesdorf

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (7. Mai) hat ein Maskierter eine Tankstelle auf der Karl-Krekeler-Straße in Leverkusen-Wiesdorf überfallen. Nach aktuellem Ermittlungsstand passte der Verdächtige eine Angestellte (40) gegen 5 Uhr am Mitarbeitereingang ab, drängte sie ins Gebäude und fesselte sie. Nach aktuellem Ermittlungsstand flüchtete der dunkel gekleidete Verdächtige mit mehreren Zigarettenstangen sowie Bargeld in unbekannte Richtung. Möglicherweise war er zur Tatzeit bewaffnet. Die 40-Jährige konnte sich kurz darauf von ihren Fesseln befreien und Hilfe verständigen. (cs)

