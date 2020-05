Polizei Köln

POL-K: 200506-1-K/LEV 13 Radfahrer bei Verkehrsunfällen am Dienstag verletzt - sechs von ihnen erleiden schwere Verletzungen

Köln (ots)

Am Dienstag (5. Mai) sind insgesamt 13 Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen im Kölner und Leverkusener Stadtgebiet verletzt worden. Sechs der Unfälle hatten schwere Verletzungen zur Folge. Bei vier der Unfallbeteiligten müssen schwere Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Nach ersten Ermittlungen ereigneten sich die sechs schweren Verkehrsunfälle wie folgt:

Köln-Deutz, Dienstag 5. Mai 2020, gegen 10 Uhr: Zeugenaussagen zufolge soll ein Ford-Fahrer (55) verbotswidrig von der Deutz-Kalker-Straße nach rechts auf die Opladener Straße abgebogen sein und dabei einen parallel zu ihm fahrenden Fahrradfahrer (31) erfasst haben. Der 31-Jährige erlitt durch die Kollision mit dem Pkw und dem folgenden Sturz auf den Asphalt schwere Verletzungen der Wirbelsäule.

Leverkusen-Küppersteg, Dienstag 5. Mai 2020, gegen 11.30 Uhr - Autofahrer flüchtete: Aus bislang ungeklärter Ursache, soll eine 70-jährige Fahrradfahrerin auf der Küppersteger Straße in Richtung Fahrbahnmitte gelenkt haben, als ein VW-Fahrer (58) sie gerade überholte. Fahrrad und Auto stießen seitlich zusammen und die Dame stürzte mit dem Kopf voran auf den Asphalt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der VW-Fahrer war zunächst weitergefahren, ein Streifenteam traf ihn wenig später in der Nähe des Unfallortes an. Er muss sich einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht stellen.

Neustadt-Süd, Dienstag 5. Mai 2020, gegen 16 Uhr: Eine 27-jährige Radlerin geriet eigenen Angaben zufolge auf der Zülpicher Straße mit dem Vorderrad in die Straßenbahngleise und brach sich beim Sturz einen Arm.

Köln-Höhenberg, Dienstag 5. Mai 2020, gegen 17.30 Uhr: Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll ein 52-jähriger Radfahrer auf der Olpener Straße ungebremst auf einen an einem Fußgängerüberweg wartenden VW (Fahrer: 52) aufgefahren und beim Sturz mit dem Kopf auf die Straße aufgeschlagen sein. Der Kölner erlitt schwere Kopfverletzungen, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

Köln-Altstadt-Nord, Dienstag 5. Mai 2020, gegen 18 Uhr: Zeugenaussagen zufolge soll ein Fahrradfahrer (59) auf der Hohenzollernbrücke plötzlich die Kontrolle über sein Zweirad verloren haben, mit einem Fußgänger (36) zusammengestoßen und schwer gestürzt sein. Seine schwere Kopfverletzung muss in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 36-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Köln-Holweide, Dienstag 5. Mai 2020, gegen 19 Uhr: Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein 77-jähriger Radfahrer auf der Bergisch Gladbacher Straße ohne Fremdeinwirkung und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Die weiteren Unfallsituationen vom Dienstag 5. Mai 2020 nach ersten Ermittlungen:

- Ein Kind radelt plötzlich auf die Straße - Ein Zusammenstoß beim Abbiegen eines Autofahrers - Vorderrad eines Fahrrades verkeilt sich, Radfahrer stürzt gegen einen Fußgänger - Drei Radler stürzen ohne Fremdeinwirkung - Ein Radfahrer verunfallt bei einem Zusammenstößen mit einem anfahrenden Fahrzeugführer.

Bei diesen Verkehrsunfällen wurden die Beteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt. (as)

