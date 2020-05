Polizei Köln

POL-K: 200505-3-K Focus-Fahrer biegt verbotswidrig ab - Radfahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Schwere Unfallverletzungen hat am Dienstagvormittag (5. Mai) ein Fahrradfahrer (31) beim Zusammenprall mit einem Ford Focus in Köln-Deutz erlitten. Dessen Fahrer (55) war zuvor nach derzeitigem Kenntnisstand verbotswidrig abgebogen. Die beiden späteren Unfallbeteiligten waren gegen 10 Uhr auf der Deutz-Kalker Straße in gleicher Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs gewesen. Auf Höhe Lanxess-Arena befuhr der 55-Jährige mit seinem Kleinwagen den Geradeaus-Fahrstreifen in Richtung Gotenring. Der 31-Jährige befand sich mit seinem Rennrad auf dem parallel geführten Radweg rechterhand der dortigen Rechtsabbiegerspur. Angesichts der grünen Ampelschaltung fuhr der Focus-Fahrer in den weitläufigen Kreuzungsbereich ein. Spontan entschied er sich dann jedoch, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung hinter der Ampel nach rechts in den Tunnel Opladener Straße abzubiegen. Hierbei übersah der Kölner eigenen Angaben zufolge den geradeausfahrenden Velo-Fahrer. Dieser prallte infolgedessen frontal gegen die rechte Fahrzeugseite und stürzte. Nach Erstversorgung des Verletzten vor Ort fuhr ihn die hinzugerufene Rettungswagenbesatzung in eine Klinik. (cg)

