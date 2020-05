Polizei Köln

POL-K: 200504-3-K Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Am Sonntag (3. Mai) hat eine Autofahrerin (30) eine querende Fahrradfahrerin (38) auf einem Fußgängerüberweg in Köln-Neustadt-Nord erfasst. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 38-Jährige in eine Klinik.

Zeugenaussagen zufolge soll die Seat-Fahrerin gegen 13 Uhr auf der Vogelsanger Straße in Richtung Innere Kanalstraße gefahren sein. An dem Fußgängerüberweg in Höhe des Albrecht-Dürer-Platzes soll sie ihren Wagen stark verlangsamt haben, sodass Jogger queren konnten. Als sie ihr Auto wieder beschleunigte, soll die Radfahrerin von links auf den Überweg gefahren sein und über die Motorhaube des Seats auf den Asphalt gestürzt sein.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell