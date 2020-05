Polizei Köln

POL-K: 200504-1-K Illegales Rennen alkoholisierter Brüder - Führerscheine und Autoschlüssel sichergestellt

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (3. Mai) hat ein Streifenteam der Polizeiwache Köln-Chorweiler nach einem illegalen Rennen zweier alkoholisierter Brüder (18, 25) die Führerscheine und Autoschlüssel sichergestellt.

Die beiden BMW fielen den Polizisten gegen 3.20 Uhr auf dem Hitdorfer Fährweg auf, als diese dem Streifenwagen mit aufheulenden Motoren, Stoßstange an Stoßstange aus Richtung Fähranlegestelle entgegen rasten. Die Beamten wendeten, mussten die "Rennfahrer" jedoch nicht wirklich einholen: Sie hatten, mutmaßlich unfreiwillig, ihre Ziellinie in einer Sackgasse am Klärwerk Langel gefunden.

Atemalkoholtestes ergaben bei dem 25-Jährigen einen Wert von rund ein Promille, bei seinem jüngeren Bruder zeigte der Test etwas weniger an. Beide müssen sich nun in Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (as)

