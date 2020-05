Polizei Köln

POL-K: 200503-3-K Anwohner hören Schleifgeräusche - Fahrraddiebe mit Akku-Flex unterwegs

Köln (ots)

Dank der schnellen Notrufe von aufmerksamen Anwohnern haben Polizisten am Samstagabend (2. Mai) in der Kölner Innenstadt drei mutmaßliche Fahrraddiebe gestellt (19, 23, 26). Das Trio steht im Verdacht, sich innerhalb von 1,5 Stunden zweimal mit einer Akku-Flex an Schlössern von Fahrrädern zu schaffen gemacht zu haben, die vor dem Wohnhaus auf der Neusser Straße 112 standen. Gelang den Verdächtigen nach der ersten Tat noch die Flucht, stellten Polizisten die drei Männer gegen 23.30 Uhr am Tatort und fanden bei ihnen die Akku-Flex sowie einen Bolzenschneider und Handschuhe.

Eine Kölnerin (34) und ihr Lebensgefährte bemerkten die Verdächtigen erstmals gegen 22 Uhr vor dem Wohnhaus und hörten kurz darauf Schleifgeräusche. Während einer der Männer mit der Flex hantierte, sollen die anderen beiden Schmiere gestanden haben. Als die Verdächtigen die Zeugin am Fenster erblickten, ergriffen sie die Flucht. Eine Fahndung der alarmierten Polizisten verlief zunächst ohne Feststellungen. 90 Minuten später hörte die 34-Jährige erneut Schleifgeräusche und sah dieselben Männer wieder an den Fahrrädern vor dem Haus. Die Kölnerin wählte nochmal die 110 - vorläufige Festnahme.

Derzeit steht nicht eindeutig fest, ob die Verdächtigen bei der ersten Tat ein Fahrrad erbeutet haben. Die Polizei bittet Geschädigte, denen am 2. Mai an der Neusser Straße 112 ein Fahrrad gestohlen wurde, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 54 zu melden. (cs)

