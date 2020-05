Polizei Köln

POL-K: 200503-2-K/REK/BAB Audi gerät auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern - ein Schwerverletzter

Köln (ots)

Am Freitagabend (1. Mai) ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem Audi A6 (Fahrer: 25) und einem Fiat Ducato (Fahrer: 34) auf der Bundesautobahn 4 der 25-Jährige schwer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet der in Richtung Aachen fahrende Audi gegen 20.20 Uhr circa zwei Kilometer vor dem Kreuz Kerpen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und touchierte das Heck des auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Fiat. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Kerpener in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Richtungsfahrbahn für circa 40 Minuten und ließen die stark beschädigten Unfallwagen abschleppen. (cs)

