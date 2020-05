Polizei Köln

POL-K: 200503-1-K Weißer Mercedes GLC mit Keyless Go-System gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf den 1. Mai haben Unbekannte in Köln-Sürth einen weißen Mercedes GLC 250 mit Keyless Go-System entwendet. Nach ersten Ermittlungen nutzen die Diebe die Funktion der "schlüssellosen" Entriegelung um das Fahrzeug zu entwenden. Die Eigentümerin (40) hatte den Wagen mit dem Kennzeichen K-SD 611 zwischen 18 und 8.30 Uhr vor ihrem Haus auf der Ulmenallee abgestellt. Das Kriminalkommissariat 74 bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Wagens oder den Dieben machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

