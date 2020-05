Polizei Köln

POL-K: 200501-3-K Schwangere (21) bei Auffahrunfall verletzt

Köln (ots)

Nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Kleintransportern und einem VW Polo am Donnerstagnachmittag (30. April) in Köln-Ossendorf haben Rettungskräfte der Feuerwehr eine schwangere Unfallbeteiligte (21) zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand waren alle drei Fahrzeuge gegen 15.30 Uhr auf der Butzweiler Straße in Richtung Hugo-Eckener-Straße unterwegs. Die vorausfahrende 21-Jährige soll laut Zeugenaussagen in Höhe der Kleingartenanlagen angehalten und geblinkt haben, um nach links in eine Feuerwehrzufahrt abzubiegen. Der nachfolgende Ford Transit-Fahrer (44) stoppte hinter dem Kleinwagen. Ein 38-jähriger, der ebenfalls mit einem Ford Transit unterwegs war, fuhr auf den stehenden Transporter auf und schob die Fahrzeuge ineinander. Gegen den Auffahrenden leiteten die Polizisten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzungen und gegen die Polo-Fahrerin wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (cs)

