Polizei Köln

POL-K: 200501-2-K Motorradfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Pkw - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30. April) ist ein Motorradfahrer (70) in Köln-Neuehrenfeld bei einem Zusammenstoß mit einem Hyundai i10 (Fahrerin: 34) im Tunnel des Autobahnzubringers der BAB 57 schwer verletzt worden. Das Verkehrskommissariat 2 bittet Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Gegen 13.30 Uhr waren beide Beteiligte auf dem Zubringer in Richtung Köln unterwegs. Im Tunnel touchierte die 34-Jährige nach jetzigem Ermittlungsstand das Hinterrad der vorausfahrenden Suzuki und der Senior wurde auf die Motorhaube des Kleinwagens aufgeschleudert. Rettungskräfte der Feuerwehr fuhren den Verletzten in ein Krankenhaus. Derzeit steht nicht fest, welchen der drei Fahrstreifen die beiden Kölner genutzt haben. (cs)

