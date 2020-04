Polizei Köln

POL-K: 200430-5-K/BAB Kraftfahrer bei Schadensklärung auf der BAB 565 verstorben

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagnachmittag (30. April) ist ein Mann (52) aus Thüringen auf der Bundesautobahn 565 nach einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden an der Unfallstelle zusammengebrochen. Trotz sofortiger Ersten Hilfe und der Behandlung durch Rettungskräfte sowie einen Notarzt verstarb der 52-Jährige noch an der Unfallstelle. Der behandelnde Mediziner erklärte, dass möglicherweise ein internistischer Notfall zum Tod des Mannes geführt haben könnte.

Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer (21) eines Kleinlasters gegen 10 Uhr im Autobahnkreuz Meckenheim auf der langgezogenen Einfädelungsspur in Richtung Bonn unterwegs. Anhand der Unfallspuren gehen die Beamten davon aus, dass es beim Einfädeln auf den Fahrstreifen zu einer Kollision mit dem Kleintransporter des 52-Jährigen kam, der auf der Hauptfahrbahn in Richtung Bonn fuhr.

Nach dem Unfall stoppten beide Beteiligte ihre Fahrzeuge und trafen sich zur Schadensklärung auf dem Seitenstreifen. Nach Aussagen eines Zeugen soll der 52-Jährige auf dem Weg zu einer Notrufsäule ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen sein.

Kräfte der Polizei Köln nahmen den Unfall auf, bei dem an beiden Fahrzeugen lediglich leichter Sachschaden entstanden war. Unter anderem war auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz. Die Beamten ließen das Fahrzeug des Verstorbenen abschleppen.

Die Ermittlungen zum Tod des Thüringers hat die Polizei Bonn bereits aufgenommen. Kriminalpolizisten befragten die anwesenden Zeugen. Die Ermittlungen dauern an. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell