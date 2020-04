Polizei Köln

POL-K: 200430-4-K "Mutti, ich bin an Corona erkrankt - brauche Bargeld für die Behandlung!" - Achtung, Betrug!

Köln (ots)

Geistesgegenwärtig hat am Mittwochvormittag (30. April) eine Seniorin (91) in Köln-Sülz auf den Anruf eines unbekannten Betrügers reagiert: Gegen 11 Uhr hatte der Mann die an der Sülzburgstraße wohnende Rentnerin telefonisch kontaktiert und sich scheinheilig als ihr Sohn ausgegeben. Er habe sich mit Corona infiziert. Und nun benötige er dringend 60.000 Euro in bar, um das erforderliche Heilmittel zu berappen, log der Anrufer. Zu Recht misstrauisch geworden, rief die Kölnerin anschließend jedoch ihren "echten" Sohn an, um sich zu vergewissern. Dieser informierte umgehend die Leitstelle der Polizei über den Notruf 110. Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen wegen des Betrugsversuchs gegen den Unbekannten aufgenommen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei vor betrügerischen Anrufern, die wiederholt versuchen, die mit der Pandemie einhergehende Verunsicherung insbesondere bei älteren Mitbürgern und Mitbürgerinnen auszunutzen. In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass eine Abrechnung medizinischer Leistungen per Barzahlung im deutschen Gesundheitssystem nicht üblich ist. (cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell