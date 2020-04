Polizei Köln

POL-K: 200430-2-K Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Bei einem Alleinunfall am Donnerstagmorgen (30. April) hat sich ein Motorradfahrer (33) auf der Siegburger Straße in Köln-Poll schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll er ohne Fremdeinwirkung auf der regennassen Fahrbahn gestürzt sein. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen genommen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell