Polizei Köln

POL-K: 200429-5-K Häusliche Gewalt mit schweren Folgen - Festnahmen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Dienstagabend (28. April) hat die Polizei Köln nach Hinweisen, die auf der Polizeiwache Kalk eingegangen waren, eine schwerstverletzte 21-Jährige und ihren ebenfalls verletzten Lebensgefährten (25) in einer Wohnung im Stadtteil Höhenberg vorgefunden. Ein alarmierter Notarzt konnte zunächst nicht ausschließen, dass die Verletzungen der jungen Frau lebensbedrohlich sind. Rettungskräfte brachten sie zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Mittlerweile gilt der gesundheitliche Zustand der 21-Jährigen als stabil.

Die Polizisten nahmen den polizeibekannten 25-Jährigen sowie drei weitere in der Wohnung anwesende Tatverdächtige (27m, 28m, 31w) vorläufig fest.

Die Umstände sind derzeit noch völlig unklar. Alle angetroffenen Personen sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Bei dem Paar (21w, 25m) hat es in der Vergangenheit bereits Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt gegeben.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 dauern an. (as)

