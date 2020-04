Polizei Köln

POL-K: 200429-4-K Alkoholisiert und mit über 130km/h durch Porz - Festnahme

Köln (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.-29. April) haben Beamte der Polizei Köln im Ortsteil Porz-Ensen den Fahrer (18) eine Pkw Lexus vorläufig festgenommen. Mit extrem überhöhter Geschwindigkeit, unter Missachtung mehrerer roter Ampeln und alkoholisiert war der Litauer zuvor unterwegs gewesen.

Am Übergang Kölner Straße/Hauptstraße hatten die Polizisten des Verkehrsdienstes mit einem Lasermessgerät Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Gegen 23.20 Uhr näherte sich ihnen in Fahrtrichtung Zündorf der mit vier Männern (18, 30, 31, 34) besetzte Wagen. Die Messung ergab 134km/h - bei zulässigen 50 Stundenkilometern. Im Licht der Straßenlaternen, mit beleuchteter "Kelle" und Leuchtweste gab einer der Uniformierten dem Raser nun Anhaltezeichen. Ungebremst hielt der 18-Jährige jedoch geradewegs auf den Beamten zu, so dass dieser sich durch einen Sprung auf den Gehweg retten musste. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit überfuhr der Lexus-Fahrer anschließend die roten Ampeln Ecke Steinstraße - wo er an einem dort wartenden Pkw vorbeizog - und Bergerstraße. Erst an der nächsten roten Ampel Höhe Karlstraße kam das Fahrzeug zum Stehen. Bei seiner Kontrolle konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Ein Atemalkoholtest ergab circa 0,6 Promille. Der 18-Jährige kann zudem in Deutschland keinen festen Wohnsitz nachweisen. Die Polizisten nahmen den Verkehrssünder vorläufig fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Drogenvortest verlief negativ.

In einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss der Festgenommene sich nun verantworten. Bei dem ebenfalls litauischen, 34-jährigen Beifahrer handelte es sich um den Halter des Pkw. Auch gegen ihn legten die Beamten eine Strafanzeige vor: Wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Auto stellten die Polizisten sicher. (cg)

