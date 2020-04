Polizei Köln

POL-K: 200429-1-K Schwarzer Pkw fährt 14-Jährigem über den Fuß - Zeugensuche

Köln (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen den unbekannten Fahrer eines "schwarzen Kleinwagens". Bereits am Sonntagnachmittag (26. April) ist dieser, den Angaben eines 14-jährigen Kölners aus dem Ortsteil Langel zufolge, von einem dortigen Unfallort geflüchtet. Der Jugendliche gab später gegenüber den aufnehmenden Polizisten an, er habe gegen 17.15 Uhr die Lülsdorfer Straße in Höhe der Einmündung Zur Eiche überqueren wollen. Da sich aus Richtung Zündorf der kleine schwarze Pkw näherte, sei er zunächst stehengeblieben. Der Wagen sei allerdings au seiner Höhe zum Stehen gekommen, so dass er davon ausging, nunmehr die Straße überqueren zu können, so der 14-Jährige weiter. Im gleichen Moment, als er losging, sei jedoch auch das Auto wieder losgefahren und ihm über den linken Fuß gerollt. Ohne sich um den verletzten Jungen gekümmert zu haben, entfernte sich der unbekannte Fahrer, der eine Sonnenbrille getragen haben soll, in Fahrtrichtung der Straße Zur Eiche. Der 14-Jährige klagte anschließend über Fußschmerzen. Einen ihm durch die aufnehmenden Polizisten angebotenen Rettungswagen lehnte er ab. Um Zeugenangaben zum Unfallgeschehen und dem flüchtigen Pkw wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

