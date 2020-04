Polizei Köln

POL-K: 200428-2-K Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Köln (ots)

Am Montagabend (27. April) hat sich eine Radfahrerin (46) bei einem Sturz im Stadtteil Marienburg so schwere Verletzungen zugezogen, dass Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten.

Die 46-Jährige soll nach aktuellen Erkenntnissen gegen 19.20 Uhr am Oberländer Ufer auf dem kombinierten Rad- und Fußgängerweg hinter einem 16-jährigen Radfahrer gefahren sein. Als dieser Zeugenaussagen zufolge in Höhe des Bayenthalgürtels plötzlich nach links lenkte, soll die Frau so stark gebremst haben, dass sie über ihren Lenker zu Boden stürzte. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell