Polizei Köln

POL-K: 200427-2-K Audi Q3 überschlägt sich in der Anschlussstelle Bonn-Vilich - Autofahrer verstorben

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 2 vom 24. April 2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4580056

Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln geben bekannt:

Der 21 Jahre alte Fahrer eines Audis, der am Freitagmorgen (24. April) gegen 1.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Anschlussstelle Bonn-Vilich der Bundesautobahn 59 aus seinem Auto geschleudert wurde, ist heute Vormittag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Gesundheitszustand der Beifahrerin ist nach Aussage der behandelnden Ärzte derzeit stabil.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen weiterhin dringend Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können und bitten darum, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (jk)

