Polizei Köln

POL-K: 200427-1-K Radfahrer von Straßenbahn erfasst - schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist am Samstagabend (25. April) ein Radfahrer (55) in Köln-Lindenthal schwerverletzt worden. Rettungskräfte brachten den Kölner mit einer Kopfverletzung in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Radfahrer gegen 18.30 Uhr an einer Querungshilfe des Stadtwaldgürtels in Höhe der Rautenstrauchstraße die Gleise überquert haben, als ihn von rechts die Straßenbahn erfasste und zu Boden schleuderte. Der 45-jährige Bahnfahrer fuhr auf dem Stadtwaldgürtel in Richtung Aachener Straße. Als er den Radfahrer auf den Gleisen bemerkte, soll er eine Notbremsung eingeleitet haben. Eine Kollision konnte nicht verhindert werden. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell