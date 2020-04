Polizei Köln

POL-K: 200426-2-K/BAB Die Wildgänse sind gelandet... auf der A4!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Mehrere Notrufe aufmerksamer Verkehrsteilnehmer haben die Leitstelle der Polizei Köln am Freitagvormittag (24. April) von der Bundesautobahn 4 erreicht: Auf dem Standstreifen der sechsspurigen Richtungsfahrbahn Aachen in Höhe Rodenkirchen hielt sich gegen 10 Uhr eine Familie von Wildgänsen auf. Ein Lkw-Fahrer versuchte vergeblich, die "possierlichen Zeitgenossen" durch Hupen zu vertreiben. Augenscheinlich verwirrt schickte sich die vierköpfige Schar jedoch an, auf die Fahrbahn zu watscheln. Streifenwagenbesatzungen der Autobahnpolizei verzögerten und stoppten dann den auflaufenden Verkehr, um sich den gefährdeten Tieren umsichtig zu nähern. Daraufhin flogen die Eltern drohend auf, kreisten über den beiden Küken und landeten dann auf einem Feld bei Rodenkirchen. Währenddessen griffen sich die Polizisten die wild herumlaufenden Gänsebabys, nahmen sie in "Schutzgewahrsam" und gaben die Autobahn wieder frei. Kurz darauf konnte die Familienzusammenführung auf dem Acker gewährleistet werden - aufgeregt schnatternd, aber offensichtlich erleichtert, watschelten die Küken unter die Fittiche ihrer Erziehungsberechtigten. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell