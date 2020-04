Polizei Köln

POL-K: 200424-5-K Radfahrer flüchtet nach Unfall auf dem Leinpfad - Zeugensuche

Köln (ots)

Schwere Unfallverletzungen hat eine Radlerin (37) am Donnerstagnachmittag (23. April) auf dem Leinpfad am Rheinufer in Köln-Weiß erlitten. Ein beteiligter Radfahrer, der sie Zeugenangaben zufolge rasant überholt und geschnitten hatte, flüchtete vom Unfallort. Das wegen Verkehrsunfallflucht ermittelnde Verkehrskommissariat 2 sucht dringend Zeugen.

Zusammen mit einer Bekannten (36) war die Kölnerin gegen 16 Uhr auf dem kombinierten Geh-/Radweg von Sürth kommend in Richtung Rodenkirchen unterwegs gewesen. Als ihnen andere Velo-Fahrer entgegenkamen, fuhr sie schräg versetzt links hinter ihrer Begleiterin weiter. Unmittelbar vor der Begegnung mit dem Gegenverkehr überholte der Unbekannte auf seinem dunklen Rad überraschend die beiden Frauen. Infolge der entstehenden Enge touchierte die 37-Jährige mit ihrem Vorder- das Hinterrad ihrer Bekannten und stürzte. Auch ihre Begleiterin kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Um Zeugenangaben zu dem flüchtigen Verursacher wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell