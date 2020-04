Polizei Köln

POL-K: 200424-3-K Kräder und Führerscheine nach illegalem Rennen sichergestellt

Köln (ots)

In Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen müssen sich seit gestern Nachmittag (23. April) zwei Kölner (22, 24) verantworten. Die Kawasaki des Älteren, die Yamaha seines Kompagnons sowie deren Führerscheine stellten Beamte der Polizei Köln sicher. Gegen 16 Uhr befuhr ein Beamter im zivilen Streifenwagen von der Opladener Straße in Deutz kommend die Deutz-Mülheimer Straße in Richtung Messekreisel. Vor ihm fuhren die beiden Kradfahrer nebeneinander an die rote Ampel Höhe Messekreisel heran und kommunizierten erkennbar miteinander. Beim Phasenwechsel auf Grün gaben beide Gas und beschleunigten auf dem Pfälzischen Ring auf mindestens 150km/h. Beim Abbiegen nach rechts in die Karlsruher Straße Richtung Heidelberger Straße verlangsamten die Raser merklich und ließen unter der Bahnunterführung demonstrativ ihre Motoren aufröhren. Auf der Kalk-Mülheimer Straße mussten sie aufgrund eines rangierenden Baustellenfahrzeugs warten. Dort wies sich der Polizist aus und veranlasste die Ertappten, ihre Maschinen auf den dortigen Gehweg zu stellen. Am Krad des 24-Jährigen war eine veränderte Abgasanlage installiert worden - was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt. Die Kawasaki wird dahingehend dem TÜV vorgeführt. Unmissverständlich untersagten die Polizisten den Männern zudem bis auf Weiteres das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell