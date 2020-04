Polizei Köln

POL-K: 200424-1-K Hochalkoholisierter Brandstifter festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Streifenbeamte der Polizei Köln haben in der Nacht auf Freitag (24. April) in Holweide einen unter erheblichem Medikamenten- und Alkoholeinfluss Stehenden (42) vorläufig festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, kurz zuvor den VW Passat seiner Ehefrau (35) an der Walter-Meckauer-Straße angezündet zu haben. Zwei daneben stehende Pkw brannten infolgedessen ebenfalls komplett aus, ein viertes Auto wurde massiv beschädigt.

Gegen 0.40 Uhr alarmierte die 35-Jährige über den Polizeinotruf 110 die Leitstelle: Ihr Mann habe nach einem Streit die Wohnung verlassen und nun ihr davor geparktes Auto in Brand gesteckt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Täter zunächst eine Tankstelle an der nahegelegenen Wasserwerkstraße aufgesucht hatte, um sich dort Treibstoff zu besorgen. Hiermit legte er das Feuer und flüchtete anschließend mit einem schwarzen Mercedes Minivan vom Tatort. Fahndende Polizisten trafen den Flüchtigen im Bereich Höhenfelder See an und nahmen ihn fest. Der 42-Jährige räumte vor Ort die Brandstiftung ein. Ein Atemalkoholtest ergab circa 1,7 Promille. Die Beamten stellten seinen Wagen sicher und beschlagnahmten seinen Führerschein. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Das wegen des dringenden Verdachts der Brandstiftung und Trunkenheitsfahrt gegen den Festgenommenen ermittelnde Kriminalkommissariat 13 beabsichtigt, ihn einem Haftrichter vorzuführen. (cg)

