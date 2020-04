Polizei Köln

POL-K: 200423-6-K Wohnhaus nach Explosion zerstört - Leichnam identifiziert

Köln (ots)

Folgemeldung zu Pressemeldung Ziffer 5 vom 22. April 2020

Nachdem ein Reihenhaus in Köln-Buchheim am Mittwoch (22. April) durch eine Explosion zerstört worden war, haben Einsatzkräfte der Feuerwehr am Abend einen männlichen Leichnam aus den Trümmern geborgen.

Die am heutigen Tage (23. April) durchgeführte Untersuchung zur Identität des Mannes in der Gerichtsmedizin bestätigte, dass es sich bei dem Toten um den 79-Jährigen Bewohner des Hauses auf der Wichheimer Straße handelt.

Die Ursache für die Explosion ist bislang weiterhin unklar. Die Untersuchungen der Brandermittler der Kriminalpolizei Köln mit Unterstützung von Behördengutachtern des Landeskriminalamtes dauern weiter an. (as)

