Polizei Köln

POL-K: 200423-4-LEV Pkw auf Firmengelände abgebrannt - Zeugensuche

Köln (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Mittwochvormittag (22. April) sieben auf dem Schotterplatz eines Gebrauchtwagenhändlers (39) in Leverkusen-Küppersteg abgestellte Autos ausgebrannt. Das Feuer an der Karl-Ulitzka-Straße war laut Zeugenangaben von zunächst einem brennenden Pkw auf die eng danebenstehenden Fahrzeuge verschiedener Marken übergesprungen. Personenschaden entstand nicht. Gegen 11.10 Uhr alarmierte ein Firmenangestellter (29) Feuerwehr und Polizei. Er gab an, das sich ausbreitende Feuer noch vergeblich mit einem Pulverlöscher bekämpft zu haben. Feuerwehrkräfte löschten die Fahrzeugwracks. Infolge der sehr starken Rauchentwicklung verrußten unter anderem auch mehrere Wohnwagen eines benachbarten Camping-Handels. Zur Gewährleistung der Löscharbeiten sperrten Polizeikräfte das unmittelbare Umfeld und leiteten den Verkehr ab. Diese Maßnahmen konnten gegen 12.50 Uhr wieder aufgehoben werden.

Das für Brandermittlungen zuständige Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229 0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

