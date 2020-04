Polizei Köln

POL-K: 200423-3-K Vater mit Söhnen bei Baustellendiebstahl erwischt

Köln (ots)

Am späten Mittwochabend (22. April) hat ein aufmerksamer Zeuge gegen 23.30 Uhr drei Verdächtige (17, 19, 35) in Köln-Marienburg beobachtet, die Kupferrohre von einer Baustelle an der Bonner Straße in einen VW Transporter luden. Alarmierte Polizisten stellten das Trio noch am Tatort und leiteten gegen den Vater und seine beiden Söhne ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Der aus Serbien stammende 35-Jährige hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cs)

