Polizei Köln

POL-K: 200422-2-K Betrunkener BMW-Fahrer schläft vor Ampel ein

Köln (ots)

Nein, ein internistischer Notfall hat am späten Dienstagabend (21. April) in Köln-Dünnwald den Fahrer (68) eines 3er BMW wohl nicht dazu veranlasst, besinnungslos und mit laufendem Motor an einer Ampel stehenzubleiben. Nicht nur die zum Teil geleerte Schnapsflasche im Fußraum des Sportwagens legte für eingesetzte Rettungs- und Polizeikräfte einen anderen Schluss nahe. Unabhängig davon hatte sich zuvor jedoch eine Ersthelferin (41), die den 68-Jährigen in augenscheinlich hilfloser Lage an der Kreuzung Berliner Straße/Odenthaler Straße angetroffen hatte, vorbildlich verhalten. Gegen 22.30 Uhr stellte die Zeugin den mehrere Meter vor der Haltlinie, hälftig auf Geradeaus- und Linksabbiegerspur stehenden BMW fest. Ebenso bewegungslos am Steuer der kaum ansprechbare, starr geradeausblickende Senior. Geistesgegenwärtig sprühte die Helferin dem Mann Erfrischungsspray ins Gesicht und wählte den Notruf. Doch nach kurzer, ambulanter Behandlung übergab die Rettungswagenbesatzung den Kölner an die Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 2 Promille. Auf der Fahrt zur Wache im Streifenwagen zeigte der Alkoholisierte dann starke Stimmungsschwankungen und bezeichnete die Uniformierten schreiend als "dumm und bedeppert". Er könne sich die besten Anwälte leisten, und die Beamten würden diesen Einsatz noch bereuen. Dem Verkehrssünder wurden zwei Blutproben entnommen. Die Polizisten untersagten ihm das Führen erlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. In einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss er sich nun verantworten. (cg)

