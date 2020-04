POL-K: 200422-1-K Dieb wiedererkannt und festgehalten - Festnahme

Polizei Köln

Am Dienstagabend (21. April) hat im Stadtteil Kalk ein Bestohlener (42) den Täter (18) wiedererkannt, ihn festgehalten und die Polizei alarmiert. Der junge Mann steht im Verdacht dem 42-Jährigen am selben Abend das Mobiltelefon gestohlen zu haben. Außerdem gehen die Ermittler aktuell davon aus, dass der junge Mann sich illegal in Deutschland aufhält. Es ist beabsichtigt ihn dem Haftrichter vorzuführen.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 18-Jährige gegen 19.30 Uhr durch Anrempeln an das Handy des 42-Jährigen gelangt und weggerannt sein, als dieser mit einer Freundin und zwei Kleinkindern auf der Trimbornstraße spazieren ging.

Knapp eine Stunde später erkannte er den Dieb unweit des Tatorts wieder und übergab ihn einem Streifenteam. (as)

