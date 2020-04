Polizei Köln

POL-K: 200421-2-K Brand in Lagerhalle - 43-Jähriger mit lebensgefährlichen Brandverletzungen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Am Dienstagmorgen (21. April) hat ein Mann (43) in einer Lagerhalle in Köln-Ossendorf lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den 43-Jährigen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (as)

